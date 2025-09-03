Движение на участке Люблинской улицы в Москве временно ограничат

Движение транспорта ограничат на ул. Люблинская с 8 до 30 сентября 2025 года из-за инженерных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 8 до 30 сентября на участке ул. Люблинская в районе пересечения с ул. Мариупольская будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ», – говорится в сообщении.

Также на участке ограничения будет временно запрещена парковка. Водителей попросили обращать внимание на знаки.