Поезда Ярославского направления МЖД опаздывают из-за зацепера

Поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за получившего травму зацепера.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 19:20 на остановочном пункте Яуза Ярославского направления МЖД подросток, который в нарушение правил находился на крыше электропоезда №6849 Фрязино - Ярославский вокзал, получил электротравму. На время ожидания скорой помощи в пути задерживаются пригородные поезда по направлению в Москву. Также ожидаются задержки по обороту", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что МЖД принимает все необходимые меры для нормализации графика движения поездов и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.