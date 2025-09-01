Грибы в Подмосковье вступают в максимальную фазу роста

В Московской области из-за благоприятных погодных условий грибы вступают в максимальную фазу роста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил биолог, агроном Михаил Воробьев.

«Все грибы, которые в общем-то и должны быть, которые начинали отрастать летом, сейчас вступают в свою максимальную фазу. Наиболее благоприятные условия – тепло, влажно, для грибов это то, что им необходимо для активного роста и развития», – сказал Воробьев.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время начинают вырастать многие виды грибов.