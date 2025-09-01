Собянин поблагодарил московских предпринимателей за помощь бойцам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил благодарность столичным предпринимателям за помощь участникам специальной военной операции.

"Московские предприниматели оказывают поддержку в зоне СВО. <…> Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом", - написал мэр.

Он отметил, что помощь предпринимателей комплексная и системная: от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания социальных услуг семьям военнослужащих.