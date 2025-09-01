Москвичи выберут лучшие зоны отдыха с бассейнами

В рамках проекта "Активный гражданин" в Москве пройдет голосование за лучшие зоны отдыха с бассейнами. Голосование, состоящее из трех вопросов, поможет учесть мнение горожан при подготовке площадок к следующему летнему сезону.

Этим летом в столице работало более 20 современных зон отдыха с бассейнами - они расположились в городских парках и на фестивальных площадках "Московских сезонов". В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи оценят 12 парковых зон, а также 12 фестивальных площадок с бассейнами в разных районах столицы, выбрав самые привлекательные.

Во время голосования активные граждане поделятся, как часто они посещали открытые бассейны, какие из зон для купания понравились им больше всего. Среди претендентов - парк 50-летия Октября, парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Митино", Измайловский, Москворецкий и другие. Также горожане смогут отметить не более пяти фестивальных площадок с бассейнами под открытым небом, которые впечатлили их больше всего. Для удобства на странице голосования в разделе "Подробнее" можно найти детальное описание каждой зоны с фотографиями, информацией о количестве бассейнов, джакузи и мест для гостей.

Отметим, что все представленные площадки были полностью подготовлены для комфортного и безопасного отдыха. Для посетителей также были предусмотрены шезлонги, зонтики, раздевалки, душевые, кафе, детские площадки и пункты проката. Результаты голосования позволят учесть мнение горожан при подготовке площадок к следующему сезону и сделать их еще комфортнее, отмечается на портале mos.ru.