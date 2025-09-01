Фестиваль «FestTech» пройдет на ВДНХ 13 сентября

13 сентября 2025 года на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ пройдет фестиваль «FestTech». Организатором события выступает Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

FestTech — это открытый фестиваль МФТИ, посвященный науке, технологиям и юмору. Для участников фестиваля будет подготовлена программа из 50 событий и активностей, разделенных по четырем тематическим направлениям: фундаментальная наука, образование, популяризация, предпринимательство и IT, а также связь науки и искусства. Кроме того, гостей будут ждать мастер-классы, выставочные стенды от компаний-партнеров, игровые зоны, арт-объекты и даже бои с участием роботов.

Фестиваль Festtech 2025 проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

