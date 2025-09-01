Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции о передаче аэропорта «Домодедово» в собственность РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что жалобы экс-владельца одноименного холдинга Дмитрия Каменщика и председателя совета директоров «Домодедово» Валерия Когана отклонены агентству рассказал один из участников процесса, проходившего в закрытом режиме.

В начале года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом, а также к Каменщику и Когану, установив, что группа компаний «Аэропорт Домодедово» попала под иностранный контроль проживающих за рубежом указанных лиц и их офшорных структур.

В июне подмосковный арбитраж конфисковал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта «Домодедово»‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌​​. Каменщику и Когану сейчас временно закрыт выезд из России.

Председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово на фоне падения пассажиропотока избрали несколько дней назад руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Как заявил 1 сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин, в ведомстве изучают предложения совладельца аэропорта «Внуково» Виталия Ванцева об инвестициях в «Домодедово». Министр уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать руководство страны.