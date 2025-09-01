Названы самые интересные локации для активного отдыха в Москве

«Активный гражданин» провел новый опрос, выявивший самые интересные площадки лета для жителей Москвы. Участие в нем приняли 227 тысяч человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

У москвичей фаворитом стала зона отдыха «Левобережье» — за нее проголосовал 61 процент. Там же горожанам больше всего нравится пляж с мягким песком, тенистые аллеи и инфраструктура.

На втором месте оказался Мещерский парк — «Левобережью» он уступил всего 1 процент. Респонденты высоко оценили разнообразие активностей и расположение площадки около водоемов.

На третьем месте оказался Серебряный бор с 59 процентами голосов. Среди особенностей локации, как указали горожане, — уединенность среди зелени, наличие защитного тента и близость к тихим лесным тропинкам.

Затем москвичи выделили «Тропарево» с большой площадкой для тренировок и пространствами для шахмат и тенниса. За эту зону отдыха проголосовали 56 процентов. В топ-5 также вошел экстремальный кластер «Строгино Wake Park» — его оценил 51 процент опрошенных.

«Весь летний сезон каждые выходные эти площадки превращались в центры активного отдыха, где все желающие могли бесплатно заниматься спортом. Здесь проходили бесплатные тренировки с опытными тренерами — от йоги и стретчинга до тренинга и пляжного волейбола», — сказано в сообщении.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам бабье лето. В первой половине сентября столбики термометров в столице будут выше нормы, а общее количество осадков отстанетот климатического графика в два-три раза.