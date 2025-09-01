Сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Всего в Москве работают 153 городских творческих образовательных учреждения.

1 сентября отмечают юбилей сразу пять московских школ искусств. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

Детской школе искусств имени Я.В. Флиера исполняется 75 лет. Здесь обучаются свыше 400 детей. Школа более 30 лет проводит старейший в Москве фестиваль-конкурс имени Якова Флиера. Сейчас он стал всероссийским.

Детской музыкальной школе имени Б.А. Чайковского — 55 лет. Ее посещают более 595 учеников. Школа — организатор всероссийского фестиваля, посвященного музыке композитора Бориса Чайковского и его современников.

Детская музыкальная школа имени М.И. Табакова отмечает полувековой юбилей. В ней учатся 325 детей. Гордость учреждения — концертный духовой оркестр, известный не только в России, но и за ее пределами.

Кроме того, 30 лет исполняется Рязановской детской школе искусств «Дар» и Ново-Федоровской музыкальной школе. В «Даре» свыше 340 учеников, некоторые из них не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В Ново-Федоровской школе занимаются 105 детей, постоянно участвующих в концертных и образовательных программах.

«В Москве 153 городских творческих образовательных учреждения. В рамках проекта “Искусство — детям” мы полностью обновили 170 зданий — это 80 процентов школ искусств. Закупили больше 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковую и световую технику, мольберты, муфельные печи и другую аппаратуру», — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, к учебному году после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской. Сейчас обновляют еще четыре здания, а также Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова. Новое здание для детской школы искусств скоро появится и в Московском.