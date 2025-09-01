В Москве открыли памятник актрисе Вере Васильевой

Памятник народной артистке СССР актрисе Московского академического театра сатиры Вере Васильевой открыли на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась 1 сентября, эта дата была выбрана неслучайно: сегодня в России отмечают 100-летие со дня рождения Васильевой. Как рассказала перед открытием памятника крестная дочь актрисы Дарья Милославская, долгие годы Васильева считала своим днем рождения 30 сентября. Но однажды были обнаружены метрики, согласно которым настоящей датой рождения было 1 сентября. С того момента, по словам Милославской, Васильева праздновала день рождения дважды: 1 сентября - с родными и близкими людьми, 30 сентября - в театре, с коллегами.

"Первый раз 1 сентября на день рождения Веры Кузьминичной пришло так много людей: всегда мы собирались очень узким кругом, маленькой компанией. Да и об этой дате никому не рассказывали - только самым близким. Можно считать, что теперь самыми близкими стали все те, кто сегодня пришел", - добавила крестная дочь Васильевой.

По ее словам, идея создания памятника вынашивалась долго. Особенно важными для Милославской были три детали.

"Первое: мы хотели, чтобы все понимали, что это актриса. Пройдет еще сто лет, и новые поколения вряд ли будут знать о том, кто такая Вера Васильева. А тут подойдут к памятнику - и даже без надписей поймут, что перед ними артистка. Второе: было важно, чтобы в памятнике нашел воплощение любимый бытовой предмет Веры Кузьминичной. А ее любимый предмет - это зеркало. <…> И третье: нам хотелось, чтобы памятник был скромным, без вычурности и помпезности. Она никогда не хотела выделять себя из тех людей, с которыми была рядом", - пояснила Милославская.

На Новодевичьем кладбище собралась близкие, коллеги и поклонники актрисы, включая артистов труппы Театра сатиры во главе с художественным руководителем народным артистом России Евгением Герасимовым.

"О Вере Кузьминичне нельзя говорить с мрачным лицом. Всем окружающим, актерам, зрителям, она дарила свет, доброту, чистоту и, конечно, свой безумный талант. Когда к нам в театр приходили брать интервью, побеседовать о Васильевой, я всегда предлагал [журналистам] попробовать быстро пройтись по нашей лестнице на чердак. И не каждый доходил не остановившись. А она взлетала! Вера Кузьминична, мы вас очень любим", - поклонился Герасимов.

Церемония завершилась возложением цветов.

О Васильевой

Вера Васильева родилась 1 сентября 1925 года. В 1945-м дебютировала в кино в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году в фильме "Сказание о земле Сибирской", где воплотила образ Насти Гусенковой. Среди фильмов с ее участием - "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", "Похождения зубного врача". С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры - в стенах театра она исполнила свыше 60 ролей.

Васильева ушла из жизни 8 августа 2023 года в возрасте 97 лет.