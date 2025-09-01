Выставка «Цифровой след» пройдет в парке «Зарядье» до 14 сентября

В рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье» пройдет выставка «Цифровой след», сообщается в Telegram-канале столичного департамента культуры.

«С 1 по 14 сентября на крупнейшем медиа экране столицы площадью 250 кв. м. в парке «Зарядье» представят работы победителей арт-проекта Московского продюсерского центра «Цифровой след». Работы посвящены переосмыслению образа Москвы с точки зрения инновационных технологий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, участники проекта по-разному показали свое видение ключевой идеи: от личных дневниковых размышлений до игровых вселенных.

«Все работы создают многослойную, живую картину города, где прошлое встречается с будущим, а технологии переплетаются с человеческими переживаниями», – добавили в пресс-службе.

Парк «Зарядье» – одно из ключевых мест для цифрового искусства в Москве, где современная архитектура и природа сочетаются с передовыми технологиями.