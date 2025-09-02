Полярные сияния можно будет увидеть в Москве в ночь с 2 на 3 августа

В ближайшее время в европейской части России вновь появятся полярные сияния: их можно будет увидеть с 22:00 2 сентября до 03:00 3 сентября. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— В настоящее время в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. В сочетании с сохраняющейся высокой скоростью солнечного ветра это создает благоприятные условия для формирования сильного полярного овала уже в течении 3–4 ближайших часов, — заявили ученые.

2 сентября станет самой благоприятной возможностью увидеть полярное сияние за последние три месяца и, предположительно, эту осень.

В Москве вероятность полярных сияний составляет 12 процентов, передает сайт ИКИ РАН.

В связи с выбросом плазмы на Солнце около 23:00 1 сентября на Земле началась магнитная буря. Она продлится 30–45 часов и затронет часть 3 сентября. По шкале космической погоды NOAA бури такого уровня считаются сильными и могут провоцировать увеличение сдвига космических аппаратов с орбиты.