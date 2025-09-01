Собянин сообщил об открытии после реконструкции школы № 1770

В День знаний мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированное здание школы № 1770 на Нагатинской набережной в районе Нагатинский Затон. В общении со школьниками он рассказал о своей учебе, отметив, что любил все предметы, а больше всего — физкультуру.

© Вечерняя Москва

Собянин напомнил, что комплексная реконструкция учебного корпуса началась в мае 2024 года и завершилась в июле 2025 года. В ходе работ обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети, двери и окна, провели внутреннюю отделку, установили современное оборудование и мебель, а также благоустроили пришкольную территорию.

По словам мэра, в обновленном здании появились универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с трансформируемыми перегородками, современная медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс и многофункциональная зона для лекций, выставок и мероприятий. Также созданы спортивный и гимнастический залы, обеденный зал, что обеспечивает комфортное обучение и занятия для всех учеников.

Собянин подчеркнул в своем блоге в соцсети Max, что школа стала современным образовательным центром, где дети могут получать знания в комфортной среде и развивать свои навыки в разных направлениях, а обновленная инфраструктура создает возможности для полноценного учебного и досугового процесса.

Ранее Собянин поздравил московских школьников, студентов и педагогов с Днем знаний.