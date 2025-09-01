Более 800 млн поездок совершено на электробусах в Москве за семь лет

За семь лет пассажиры совершили больше 800 млн поездок на электробусах в столице, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина мы переходим на самый современный электрический городской транспорт, который снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни в столице. С 2018 года на электробусах совершили уже более 800 млн поездок. Москва – лидер среди городов Европы и США по количеству электротранспорта и продолжит удерживать этот статус в будущем. В этом году уже 115 инновационных машин нового поколения вышли на маршруты», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что в столице на 223 маршрутах работают уже 2 тыс. 470 электробусов.

Уточняется, что за семь лет в столице модернизировали девять эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов. Кроме того, открыли три инновационных дома для электробусов «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка». Также подключили 400 зарядных станций для электробусов по всему городу, а также обучили более 4,5 тыс. профессиональных водителей, которые управляют экологичными машинами.

В ведомстве добавили, что каждые несколько лет в Москву приходят электробусы с улучшенными сервисами для пассажиров и техническими характеристиками.

В Дептрансе напомнили, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Еще благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках. Также салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте. Кроме того, в электробусах есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок, велосипедов и крупного багажа.

В настоящее время электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса, а с 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации.

Отмечается, что за 2024 год в Москве запустили более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. Парк электробусов Мосгортранса – самый крупный в Европе. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

Помимо этого, с начала 2025 года в столице запустили больше 40 электробусных маршрутов. Новая экологичная техника на электрической тяге пришла более чем в 60 районов города. Еще в 2025 году в столице подключили более 50 зарядных станций для электробусов. Эксплуатационная площадка Мосгортранса «Новокосино» полностью переведена на обслуживание машин на электротяге.

Также в 2025 году Москва заключила контракты с ПАО «КамАЗ» на поставку еще 1,1 тыс. электробусов нового поколения в 2025–2027 годах.

В пресс-службе добавили, что оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.