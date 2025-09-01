Метрополитен раздаст детям 2 тыс. подарков ко Дню знаний

В столичном метро в честь Дня знаний на стойках «Живое общение» детям раздадут 2 тыс. сувениров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В День знаний в московском метро детям дарят сувениры на 10 стойках «Живое общение». Для маленьких пассажиров подготовили 2 тыс. подарков с Метрошей: сумки-мешки, ручки с тетрадками, пазлы, информационные буклеты и многое другое. Взять их можно сегодня до 20:00 на станциях: «Арбатская», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Павелецкая», «Курская», «Парк культуры», «Белорусская», «Китай-город», «Савеловская», «Чкаловская», – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество подарков ограничено.