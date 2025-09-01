Участники «Активного гражданина» оценят систему курьерских служб в Москве

Москвичи могут ответить на вопросы анкеты проекта «Активный гражданин», чтобы оценить качество работы курьерских служб в столице и предложить варианты улучшения системы доставки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

«Проект «Активный гражданин» приглашает москвичей принять участие в исследовании департамента транспорта и помочь сделать систему курьерских служб в Москве еще более удобной и эффективной (ag.mos.ru/polls/17234). Горожанам предстоит заполнить состоящую из двух этапов анкету. Первый посвящен частоте пользования доставкой и включает в себя согласие на участие в следующем этапе исследования. Он откроется в конце сентября и будет доступен только тем участникам, которые дали согласие в первом этапе. В нем «активные граждане» ответят, какими факторами они руководствуются при выборе курьерской службы и что им обычно привозят: еду, товары с маркетплейсов, посылки или документы. Также жители столицы оценят скорость работы доставки, уточнят, сталкивались ли они с проблемами при получении заказа и как можно улучшить работу курьеров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прохождение второго этапа анкеты участникам будет начислено 100 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы, а также направить на благотворительность.