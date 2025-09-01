В Москве появились новые речные электросуда

В Москве пополнился парк регулярного речного электротранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что появились новые речные электросуда «Пехорка» и «Люберка». «Имена для них традиционно выбрали по названиям малых рек столицы. Пехорка — левый приток Москвы-реки. Люберка — река на юго-востоке города», — говорится в сообщении.

«Пехорка» и «Люберка» находятся в резерве и будут подменять другие электросуда на маршрутах.

