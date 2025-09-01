Фестиваль «День московского спорта» пройдет в «Лужниках» 13 сентября

В рамках проекта «Лето в Москве» в олимпийском комплексе «Лужники» 13 сентября состоится фестиваль «День московского спорта». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

«В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках проекта «Лето в Москве» 13 сентября пройдет фестиваль «День московского спорта». Департамент спорта Москвы подготовил для участников множество мероприятий – от спортивных турниров до мастер-классов с профессиональными атлетами», – говорится в сообщении.

Как уточняется, мероприятия начнутся в 11:00. Для гостей подготовили более чем 20 тематических площадок, где они смогут попробовать себя в разных дисциплинах: стритболе, паркуре, воркауте, шахматах, настольном теннисе, брейк-дансе, экстремальных видах, стрельбе из лука и даже катании на сапбордах.

«Отдельную зону откроют для фан-встреч с известными спортсменами, артистами и блогерами, где гости смогут пообщаться со своими кумирами. Особое внимание уделят футболу: четыре ведущих клуба столицы подготовят собственные площадки с интерактивами, экспозициями трофеев, викторинами, автограф-сессиями игроков и конкурсами для болельщиков», – добавили в пресс-службе.

Специальную зону организуют и для юных посетителей, где пройдут мастер-классы, спортивные и творческие программы. Завершится праздник большим концертом с участием популярных музыкальных артистов.

Все мероприятия бесплатные, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация. Ознакомиться в подробностями можно на сайте day.sport.moscow.