Музей Победы на День города реконструирует будни Москвы 1940-х годов

Музей Победы в День города Москвы проведет специальную программу – 13 и 14 сентября москвичей и гостей столицы приглашают на бесплатные мастер-классы, экскурсии и концерты, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«В праздничные выходные гости мемориального комплекса на Поклонной горе смогут погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. На «Площади мастеров» реконструкторы в исторических костюмах расскажут о востребованных профессиях того времени, на танцплощадке научат танцевать фокстрот «Рио-Рита», а на главной сцене музея «Г.О.Р.А.» состоится ретро-квартирник «Московский ритм». Для любителей игр в течение всех выходных будут работать городошная и шахматная площадки», – сказали в пресс-службе.

В музее добавили, что посетители в эти дни увидят постановку «Патруль на страже», показ моды советского периода в атмосфере кинофильма «Карнавальная ночь», инсценировку кинофильма «Табор уходит в небо» с цыганскими мотивами и неожиданными поворотами сюжета.

Также в течение всех выходных в парке около Музея Победы и в его филиале – музее «Г.О.Р.А.» – будет работать пять концертных площадок, на которых прозвучат песни о Москве.

В 2025 году празднование Дня города в Москве состоится во вторые выходные осени – 13 и 14 сентября. В этом году Москва отмечает свой 878-й день рождения.