Московский зоопарк сокращает часы работы

С осени Московский зоопарк изменит режим работы. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В посте отмечается, что с 1 сентября гулять по парку можно будет с 8:00 до 20:00, а вход на территорию будет возможен за час до закрытия. Через главный вход, входы у Детского зоопарка и у станции метро «Баррикадная» тоже можно будет попасть внутрь до 19:00. А дополнительные входы неподалеку от вольера серых волков, около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию и рядом с большими пандами будут открыты с 10:00 до 18:00.

Согласно информации на сайте, в летнее время в зоопарке можно было гулять с 7:30 до 21:00, а кассы закрывались в 20:00.

