В Москве прошел 11-й благотворительный "Забег ради жизни"

Благотворительный "Забег ради жизни" фонда "Линия жизни" прошел в Москве в Измайловском парке.

Участники смогли попробовать силы на четырех дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км - последняя была приурочена к 21-летию фонда "Линия жизни". Разминку для бегунов провели известные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева, чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова и победитель молодежного чемпионата мира по боксу Хусейн Байсангуров. Для юных спортсменов был организован детский забег на 300 м, где на финише гостей встречали герои мультсериала "Смешарики". Все участвовавшие получили памятные медали, победителей наградили призами.

В спортивном городке работала полевая кухня, где участники могли отдохнуть и подкрепиться. Атмосферу праздника поддерживали диджей и приглашенные гости. а территории работало множество фотозон, также были доступны различные игры: аэрохоккей, дженга и многие другие.

В забеге на 10 км приняла участие 81-летняя Людмила Колобанова, в прошлом году ставшая самым возрастным участником мероприятия.

"Я считаю, в этом забеге должны участвовать все, поскольку нужно поддерживать наших детей, наших взрослых, которые болеют. Это во-первых. Во-вторых, здесь очень хорошая организация, для детей бесплатные забеги. Кроме того, это для здоровья нашего. Люди не понимают: когда мы начинаем двигаться, организм начинает работать по-другому, и все плохое, что у тебя есть, оно выходит. Всегда призываю участвовать в таком: эти деньги можно было проесть, можно было пропить, но когда ты эти копейки направляешь на помощь детям, ты помогаешь этим людям", - поделилась с ТАСС Колобанова.

Собранные средства будут направлены на лечение подопечных фонда "Линия жизни". За годы его существования более 70 тыс. тяжелобольных детей получили необходимую медицинскую помощь, а 28 подопечных прошли высокотехнологичное лечение.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером мероприятия.