Реализация 25 проектов КРТ началась в Москве в этом году

В 2025 году в столице началась реализация 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), площадки находятся в восьми административных округах города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году назначенные городом операторы и инвесторы приступили к реализации 25 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь отведенных под редевелопмент участков превышает 119 га. В совокупности на них построят 2,1 млн кв. м недвижимости, включая почти 1,3 млн «квадратов» жилья для реализации программы реновации. Кроме того, возведут более 665 тыс. кв. м инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения – образовательные комплексы, спортивные сооружения, медицинский центр, подстанцию скорой помощи, детскую школу искусств, гостиницы, здания для размещения организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие востребованные объекты. Реализация 25 проектов КРТ позволит создать в городе 16,8 тыс. рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Проекты будут реализованы в 23 районах восьми административных округов – ВАО, ЗАО, САО, СВАО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО. На западе, юго-западе и в центре Москвы насчитывается по два проекта, на севере и юго-востоке столицы – по три, на северо-востоке и востоке – по четыре, а на юге города – пять. Большинство площадок расположено рядом со станциями рельсового транспорта и городскими магистралями.

«Наибольшее количество проектов будет реализовано в Южном административном округе. С начала текущего года здесь приступили к реорганизации пяти неэффективно используемых территорий площадью около 19,5 га. Их общий градостроительный потенциал составляет почти 410 тыс. кв. м недвижимости. При этом более 80% всей застройки – 340 тыс. «квадратов» – придется на жилье для реализации программы реновации. Эти новостройки возведут в рамках четырех из пяти проектов КРТ – в районах Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники и Даниловский. Кроме того, в Даниловском районе на ул. Павловская построят подстанцию скорой помощи, а во 2-м Кожуховском проезде на участке бывшей промзоны «ЗИЛ» – современный бизнес-центр, где будет создано 1,5 тыс. рабочих мест», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе КРТ двух участков в районе Филевский Парк.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства. В настоящий момент на разных стадиях находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы.