Синоптик рассказала о самом теплом дне в Москве за август

В Москве 30 августа стало самым теплым днем с начала месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

© Global look

По ее словам, температура воздуха на ВДНХ достигла 28,8°C.

«В текущем столетии этот день стал самым теплым! И день 31 августа в Москве и области может повторить «подвиг» предыдущего дня», — заявила Позднякова.

Она отметила, что в XXI веке самый теплый последний день лета был в 2020 году, когда температура воздуха на ВДНХ составила 30,8°C.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что период «бабьего лета», когда температура воздуха будет выше климатической нормы, наступит в Москве и Подмосковье в сентябре. По его словам, синоптики предупредят об этом явлении за несколько дней до его наступления.

Синоптик ранее отмечал, с 28 августа на большей части территории России установится температура выше климатической нормы. По его словам, самая теплая погода на европейской части России будет на юге Центрального федерального округа — в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях.