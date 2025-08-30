Москвичей предупредили о сильной жаре в воскресенье

В столичном регионе последний выходной лета в метеорологическом отношении будет лучшим за весь август, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, который подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду.

В воскресенье, 31 августа, воздух разогреется до +27…+30, что на 7-10 градусов выше положенной в конце лета климатической нормы, заметил метеоролог.

«По метеостатистике так жарко лето прощается с москвичами в среднем не чаще 1 раза в 15 лет! Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст», — уточнил Тишковец.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заметили, что в жаркую погоду москвичам следует пить больше воды, а также носить одежду из натуральных тканей светлого цвета.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что суббота стала самым теплым днем с начала августа в Москве.

Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на отметке 27,3 градуса. До этого самым теплым днем месяца было 3 августа, когда дневной максимум составил 27 градусов, отметил синоптик.