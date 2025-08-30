Парад королевских корги прошел в Москве

На Главной выставке ВДНХ в Москве в субботу, 30 августа, прошел первый в городе костюмированный парад королевских корги. Всего в нем приняли участие свыше 300 животных.

© Вечерняя Москва

Шествие участников парада началось в 12:00 — они прошли в Узбекский сквер, где состоялись соревнования и конкурс костюмов. В 13:00 собаки проходили полосу препятствий, по итогам забега экспертное жюри, в которое входит спортивный комментатор Карен Адамян, объявило трех победителей.

Спустя полчаса, в 13:30, прошли корги-гонки, которые состояли из нескольких этапов. По итогам соревнований жюри также определило трех самых быстрых собак. В 14:30 в Узбекском парке состоялось торжественное награждение питомцев.

Мероприятие завершилось в фудхолле «Дом Российской Кухни» — каждому корги, который участвовал в «собачьем шествии», вручили подарки, передает сайт ВДНХ.

