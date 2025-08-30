Собянин: Марафон добрых дел пройдет в Москве с 6 по 15 сентября

«Марафон добрых дел», приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи, пройдет в столице с 6 по 15 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В волонтерских центрах «Доброе место» пройдет серия бесплатных мастер-классов, где научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях. Всего — больше 100 мероприятий для людей разных возрастов, — сказано в сообщении.

В школах состоятся «Добрые уроки», где ребятам расскажу о том, как оказывать первую помощь. Также ученики смогут узнать о волонтерской деятельности в области здравоохранения и общественной безопасности, передает блог Собянина в Max.

Ранее мэр города сообщил, что Москва начинает новый учебный год с современными школами и высокими результатами. В прошлом году столичные школьники завоевали 1863 награды на Всероссийской олимпиаде и 13 золотых медалей на международных соревнованиях, выпускники показали рост знаний на ЕГЭ, особенно по точным наукам. С 1 сентября откроются 34 новых учреждения. Также Собянин уточнил, что на данный момент завершена реконструкция 51 здания по программе «Моя школа».