Енотовидную собаку впервые в этом году заметили в Москве

Енотовидную собаку впервые в этом году зафиксировали фотоловушки в Москве. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

© Вечерняя Москва

— Животное сейчас хорошо питается и набирает жирок к зиме, — цитирует ведомство Telegram-канал ТАСС Москва.

Ранее самку редкого вида утки широконоски заметили с выводком утят в акватории Москвы-реки. Данный вид занесен в Красную книгу столицы. Последний случай появления этой птицы был зафиксирован в 2020 году на Большом Остафьевском пруду в Новой Москве.

Также в феврале этого года натуралист-любитель обнаружил в столице краснокнижную белку-летягу. Это единственный представитель трибы летяг, обитающий на территории России. Белку сфотографировали недалеко от деревни Ярцево в Новой Москве. Уточняется, что белку еще называют «полетухой».

Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к приближению холодов и скоро вступит в фазу зажировки. Животное на данный момент прогуливается по территории зоопарка, с легкостью бегает и прыгает, однако скоро его передвижение станет чуть более грузным.