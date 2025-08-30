Суббота в Москве может стать одним из самых теплых дней в августе

Суббота, 30 августа, может стать в Москве одним из самых теплых дней последнего летнего месяца. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона", - пояснил синоптик.

По его словам, в Москве сегодня будет переменная облачность, а воздух прогреется до +27... +29 градусов, местами - до +30 градусов.

Такая же погода сохранится и в воскресенье.