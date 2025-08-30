Редкую птицу широконоску заметили в акватории Москвы-реки

Самку редкого вида утки широконоски заметили с выводком утят в акватории Москвы-реки. Данный вид занесен в Красную книгу столицы. Ее обнаружили орнитологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Последний случай появления этой птицы был зафиксирован в 2020 году на Большом Остафьевском пруду в Новой Москве. Ученые пришли к выводу, что в городе этим летом сложилась благоприятная экологическая ситуация для широконоски: достаточное количество корма и безопасные места обитания.

Широконоска — представитель семейства утиных, отличительным признаком которой является широкий клюв. Этот вид чаще встречается в Евразии и Северной Америки, а в Москве ее редко можно увидеть. Птица прилетает в столицу весной и откладывает от 8 до 11 яиц, птенцы появляются через 24 дня, передает официальный сайт мэра Москвы.

