В Москве пройдет всероссийская конференция премии и фестиваля "Золотая Маска"

Всероссийская конференция премии и фестиваля "Золотая Маска" состоится 29 и 30 сентября в Москве и объединит представителей театральной сферы из разных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Организаторы отметили, что в конференции примут участие министры культуры, художественные руководители и директоры театров и фестивалей России. Всего ожидается порядка 150 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Тулы, Рязани, Воронежа , Симферополя, Республики Адыгеи, Дагестана, Хабаровска, Новокузнецка и других уголков страны.

Во время мероприятия пройдут заседания и панельные обсуждения, посвященные итогам прошедшего сезона и стратегическим направлениям развития "Золотой Маски", особенностям организации театральных фестивалей, фестивалям национальных театров, а также проектам для детей и молодежи.

"Главная цель - обсудить государственную политику в области фестивального движения в России и объединяющую роль "Золотой Маски" в нем, а также выработать предложения для развития театральных фестивалей страны", - подчеркивают в пресс-службе.

Кроме того, участники конференции смогут увидеть выставку, которая представит многообразие театральных фестивалей в России. Экспозиция продемонстрирует масштабы и динамику развития этого движения, охватывающего все регионы, а также жанры и виды театрального искусства. Выставка будет поделена на несколько разделов, посвященных будущему "Золотой Маски", развитию фестивального движения и значению национальной театральной премии в этом контексте.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер.