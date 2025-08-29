В Москве нарастили производство машин и оборудования на 7,9%

В столице с января 2025 года на 7,9% выросло производство машин и оборудования.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам чиновника, компании выпускают изделия для медицины, автомобильной, аэрокосмической, энергетической и ряда других отраслей.

В настоящее время, в сфере машиностроения Москвы заняты более 260 предприятий, которым предоставляются 20 мер поддержки, добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области запустят производство инновационных медицинских изделий.