Роспотребнадзор обновил список разрешенных зон для купания в Москве

В настоящее время в Москве разрешено купание в шести зонах отдыха: «Тропарево», Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро Черное, Путяевский пруд №1, озеро Белое. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«В трех зонах отдыха: Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), качество воды ухудшилось, и в настоящее время купание в указанных водоемах не рекомендуется. Временно зоны отдыха используются как зоны отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что четыре зоны отдыха («Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой Садовый пруд) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. На территориях установлены знаки о запрете купания.

В ведомстве добавили, что в летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд находится на реконструкции.