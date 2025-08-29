Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская»

Здесь планируют реконструировать улично-дорожную сеть, а также благоустроить общественные пространства и построить 163 тысячи квадратных метров недвижимости.

Утвержден проект планировки транспортного хаба «Лухмановская». В него входят одноименная станция Некрасовской линии метро и остановки наземного городского пассажирского транспорта. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского. По проекту построим спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр. Реконструируем прилегающие дороги, сделаем парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Для улучшения движения наземного городского транспорта здесь планируют разместить дополнительные остановки, обустроить заездные карманы, отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции и зарядными станциями для электробусов.

Чтобы упорядочить въезд в Москву по новой федеральной трассе М-12 «Восток», на территории транспортного хаба организуют перехватывающие парковки общей вместимостью до 1,5 тысячи машин.

Кроме того, построят и реконструируют более двух километров улично-дорожной сети. Во время работ проведут строительство и реконструкцию участков улиц Красковской, Лухмановской и Дмитриевского, Проектируемых проездов № 45, 285 и 598.

Запланировано также благоустройство более одного гектара внутриквартальных общественных пространств. Здесь появятся пешеходные зоны и проезды.

Реализация проекта позволить создать на востоке Москвы новый транспортный хаб для пассажиров станции метро «Лухмановская» и наземного транспорта, а также упорядочить въезд в город по федеральной трассе М-12 и снизить нагрузку на столичную улично-дорожную сеть, отметил Сергей Собянин.

Благодаря строительству коммерческой недвижимости появятся новые рабочие места и общественные пространства для жителей района Косино-Ухтомский.