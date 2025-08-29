Москвичам рекомендовали отложить поездки на машинах до вечера 29 августа

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, горожанам следует выезжать на автомобилях до 16:00 или после 19:00. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— Интенсивное движение наблюдаем на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая и Чурской эстакады, а также на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, — говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что на загруженность дорог может повлиять снижение скорости транспорта из-за погодных условий, рост количества машин и поездок, а также дорожные работы и мелкие ДТП.

До 19:00 москвичам рекомендуют использовать городской транспорт. Так, путь от Тверской улицы до Таганской площади на автомобиле займет около 35 минут, а на метро — 22 минуты. Кроме того, при поездке от улицы Охотный Ряд до шоссе Энтузиастов на метро удастся сэкономить 17 минут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также московских автомобилистов призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за дождя в некоторых районах столицы. Водителям посоветовали ограничить использование телефонов во время движения, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.