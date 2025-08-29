Новый учебный комплекс откроется в Коммунарке 1 сентября

Новый учебный комплекс в Коммунарке, который вошел в состав школы №109, начнет свою работу 1 сентября, а всего в этот день учеников примут более 30 новых школ и детских садов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«В День знаний 34 новые школы и детских сада примут учеников. В основном открываем их в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми. Один из таких – жилой квартал «Прокшино» в Коммунарке. Здесь возвели 14 жилых корпусов, два детских сада на 320 детей, и уже 1 сентября откроет свои двери новый учебный комплекс. Он безвозмездно передан инвестором в систему образования города и вошел в состав школы №109. В трехэтажном здании площадью 31,4 тыс. кв. м создано комфортное и безопасное пространство для 1 тыс. 275 школьников и 350 дошкольников», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что здание разделено на школьный и дошкольный блоки с отдельными входами. В распоряжении учащихся и педагогов удобные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатека, студии звуко- и видеозаписи, двухэтажный обеденный зал, арт-мастерская, свой школьный театр и даже планетарий. Есть четыре трансформируемых спортивных зала, два бассейна, уличные площадки для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также тренажеры, беговые дорожки и игровые зоны для детей дошкольного возраста.