В Москве 1 сентября откроют 34 новых школы и детских сада

В частности, в квартале «Прокшино» в районе Коммунарка построили два детских сада и новый учебный комплекс в составе школы № 109. Здание разделено на школьный и дошкольный блоки с отдельными входами. В школе обустроили кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, студии звуко- и видеозаписи, двухэтажный обеденный зал, арт-мастерскую, школьный театр и планетарий.

Для активностей откроют четыре трансформируемых спортивных зала, два бассейна. На улице появились площадки для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также тренажёры, беговые дорожки и игровые зоны для детского сада. Поддержка и создание комфортной инфраструктуры во всех районах столицы – важная задача программы «Мой район».