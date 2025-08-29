В Москве пройдет экологический праздник «Вместе для будущего»

В пятницу, 29 августа, на Болотной площади пройдет важное мероприятие, которое посвящено защите окружающей среды и устойчивому развитию, сообщается на портале городских услуг Москвы.

Речь идет о масштабном празднике «Вместе для будущего», организованном в рамках проекта «Лето в Москве», который является ключевым событием сезона и способствует укреплению общественных и семейных связей.

Место проведения мероприятия — павильон «Зеленый маркет» проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве», в котором участвуют более 7,5 тысяч предпринимателей. Это его флагманская площадка, работающая с 25 мая 2025 года. Вход на все мероприятия предоставляется бесплатно.

Гостей пригласят на лекции по экологии, где расскажут о реальных методах заботы о природе. Также будут спортивные мастер-классы: для любителей активного отдыха ЦСКА проведет серию занятий. Все желающие смогут потренироваться в фехтовании, стрельбе из электронного оружия, армрестлинге, регби и баскетболе.

Кроме того, гостей ждут увлекательные квесты для развития интеллекта и творческие мастер-классы. На них участники создадут герб Москвы. Гостей также порадуют разнообразными коктейлями, чаем, кофе и блюдами из инклюзивного кафе.