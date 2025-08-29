На ярмарках выходного дня появилась свежая ежевика

На прилавках московских ярмарок выходного дня появился свежий урожай ежевики.

Специалисты напоминают, что цвет спелого плода — глубокий фиолетовый, почти чёрный, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В ягоде содержится большое количество мощных антиоксидантов, витамины C, K и группы B.

В Москву ежевику везут из Крыма, Липецкой, Нижегородской и Рязанской областей, а также других регионов страны.

