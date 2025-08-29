В пространстве форума "Москва 2030" подготовили программу для владельцев собак

Форум "Территория будущего. Москва 2030" - объединяющая площадка, на которой встречаются те, кто хочет провести время не в экранах, а в реальности - в кругу людей и животных, дарящих тепло и взаимопонимание. Здесь спортивные, интерактивные, творческие мастер-классы открывают новые возможности для обучения горожан разных возрастов. Футурологический кластер в парке 50-летия Октября стал местом для особых открытий, способных изменить представления о нашем мегаполисе как о комфортном месте для всех: для людей и их верных четвероногих друзей и защитников. Именно в этой части столицы и организованного форума проходят показательные выступления кинологов и их напарников - служебных собак. Как узнать В рамках форума в парке 50-летия Октября все желающие могут пообщаться с кинологом-консультантом проекта "Питомцы в Москве" и получить рекомендации по уходу за собаками и их дрессировке. Встречи проводятся по субботам и воскресеньям. Также на площадке проходят интерактивные мероприятия от сообщества "Хвост Ньюс". Профессиональные кинологи и зоопсихологи дают рекомендации по уходу за домашними животными и их обучению базовым командам. Узнать больше о комплексной заботе о собаках и кошках можно в ходе специальных занятий от "Хвост Ньюс". Эксперты помогают развеять мифы и подобрать эффективные стратегии для гармоничной жизни с питомцами. В программе: мастер-классы, экспертные лекции и даже дегустации для четвероногих друзей и защитников. Посетители узнают от специалистов проекта о причинах и способах устранения агрессии у собак и смогут поучаствовать в уникальном мастер-классе "Рисуем с питомцем", где каждый четвероногий художник продемонстрирует свои таланты. Здесь же его познакомят с полезными игрушками, а владельцам пушистиков расскажут о правильном подборе корма с учетом индивидуальных потребностей питомцев. Занятия проходят во все дни, за исключением понедельника, в удобное время с полудня до вечера, чтобы каждый мог найти возможность присоединиться к мероприятию без предварительной регистрации. Что посмотреть По выходным гостей ждут показательные выступления профессионалов-кинологов. Так, кинологическая группа Аварийно-спасательного отряда N6 ГКУ "ПСЦ" и АНО "Центр подготовки поисково-спасательных кинологических расчетов "Аргус" 30 августа представят работу ключевых столичных центров подготовки поисково-спасательных расчетов. В составе группы выступят профессиональные кинологи и их обученные подопечные разных пород: бордер-колли, лабрадоры и венгерские овчарки. Каждая собака проходит специальную аттестацию и регулярные тренировки на учебном полигоне - так формируется уникальная команда, способная успешно действовать при поиске людей в лесах, под завалами, при чрезвычайных происшествиях и массовых мероприятиях. Выступления самых юных четвероногих подопечных Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве состоятся 6 сентября. На площадке в парке 50-летия Октября все желающие смогут увидеть, как подросшие щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах, выполняют базовые команды и демонстрируют широкой публике свои первые профессиональные навыки. Многие из них с самого раннего возраста обучены согласно основам уникальной, разработанной именно в центре МВД методике бесконфликтной дрессировки. Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники" 7 сентября представит показательные выступления инструкторов-методистов с подготовленными четвероногими воспитанниками. Собаки покажут, как научились подавать упавшие предметы: трость, кошелек, ключи и др. Среди важных особенностей пушистых проводников - их умение ориентироваться на местности, различать названия главных объектов по привычному для хозяина маршруту, не реагировать на посторонних, быть дружелюбным, спокойным и уравновешенным даже в многолюдных местах. В День города 470-й учебный ордена Красной Звезды Центр служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации имени генерал-майора Медведева представит своих четвероногих подопечных, в том числе и тех, кто уже на пару с участниками боевых действий побывал в зоне проведения специальной военной операции. Каждый год сотни обученных собак с солдатами уходят служить в воинские части. Эти четвероногие бойцы демонстрируют не только преданность и отвагу, но и незаменимые навыки, значительно повышающие эффективность выполнения задач в зоне проведения СВО. Среди ключевых задач: разминирование, поиск раненых, охрана и конвоирование. Тренированные собаки способны обнаружить и задержать нарушителя, а их громкий лай предупреждает о приближении опасности. Хорошо подготовленные питомцы на СВО - это не просто животные, а полноправные участники боевых действий, чьи навыки и преданность оказывают неоценимую помощь военнослужащим. Они спасают жизни, обеспечивают безопасность и вносят свой вклад в выполнение поставленных задач, доказывая, что человек и собака - это сила, способная преодолеть любые трудности. Сегодня служебная собака уже перестала быть просто инструментом для обеспечения порядка: это полноправный партнер, который каждый день с полной самоотдачей участвует в жизни города, спасает людей в самых разных условиях - от мирных городских улиц до зоны боевых действий, где от слаженной работы зависят жизни наших бойцов. Демонстрируя все полученные навыки, четвероногие и их наставники доказывают необходимость слаженности действий всех участников нашего общества. Модель будущего Проект "Питомцы в Москве" - это важный шаг на пути к созданию комфортной и дружелюбной городской среды для владельцев домашних животных, полностью соответствующий духу и задачам программы "Мой район". Он воплощает идею современных площадок для выгула собак, которые отвечают самым высоким стандартам безопасности и комфорта. Сегодня в столице уже существует множество таких мест - они подходят как для свободных прогулок, так и для проведения масштабных мероприятий и выставок. Каждая площадка оборудована входом-тамбуром, который не позволяет животным случайно покинуть огражденную территорию, а зоны отдыха для владельцев собак оснащены навесами и удобными лавочками. Особое внимание уделено чистоте: на выходах установлены урны для отходов, что способствует поддержанию порядка и приятной атмосферы. Сам же форум "Территория будущего. Москва 2030" продлится в столице до 14 сентября, презентуя москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Он подчеркивает, что гуманизм и передовые технологии идут рука об руку, а новый мегаполис учится доверять своим четвероногим защитникам и ценить живое общение.