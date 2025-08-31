Облачность и жара до +29°С ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная и жаркая погода ожидается в Москве в последний день лета, 31 августа. Об это сообщили в Гидрометцентре России. Днем в Москве будет +27-29°С. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до плюс 12°С.

Отдыхающие на ВДНХ в Москве © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ветер южный, 5-10 м/с. Похожим образом ситуация будет обстоять в Московской области. Там температура воздуха будет колебаться в пределах 25-30°С. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 28 августа на большей части территории России установится температура выше климатической нормы. Самая теплая погода на европейской части России будет на юге Центрального федерального округа — в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях.

Здесь воздух прогреется до +25...+28°C. В Ростовской области, Ставрополье и Крыму температура достигнет отметки +35°C. В Краснодарском крае ожидается до +38°C. Температура ниже положенных климатических значений сохранится только в регионах Северо-Западного федерального округа.