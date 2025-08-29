Капибарам в «Москвариуме» выбрали новые клички на платформе «Активный гражданин»

Три капибары «Москвариума» на ВДНХ получили клички Персик, Искра и Карамелька благодаря проекту «Активный гражданин — детям». Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

— Большинство участников голосования выбрали для милого самца имя Персик. Для одной из самочек выбрали имя Искра. Вторая девочка получила имя Карамелька. Она осторожная, но всегда ходит по пятам за работниками и ей нравится, когда в вольере проводят уборку, — добавили там.

На данный момент за животными ухаживают в Центре океанографии и морской биологии. Детеныши уже полностью освоились в просторном вольере с бассейнами — они активно питаются огурцами, морковью и охотно общаются со специалистами, отметили в Агентстве городских новостей «Москва».

27 августа стало известно, что символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к приближению холодов и скоро вступит в фазу зажировки. Животное наслаждается последними днями лета.

3 июня в пресс-службе столичного зоосада также раскрыли пол девятого детеныша пары капибар Кузьмы и Малой — им оказался мальчик.