Анастасия Ракова рассказала о запуске ИИ-помощника для учителей в МЭШ

Чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) появился в Московской электронной школе — он значительно облегчит задачу педагогам при планировании уроков. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

— В этом году для учителей и педагогов запускается чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет помогать им готовить программы, и контент, и подбирать материалы, а также формировать необходимые тестовые задания темам, — добавила она.

Технологию в скором времени интегрируют в платформу МЭШ, столичным педагогам она станет доступна с начала учебного года. Разработка реализована в рамках продолжения цифровизации городского образования.

По словам главы города Сергея Собянина, с 1 сентября в МЭШ появятся новые предметы в сервисе «Цифровой учитель». Он работает на базе искусственного интеллекта: анализирует знания ребенка, определяет темы, в которых у него возникают трудности, а также предлагает упражнения для восполнения пробелов, передает ТАСС.

Ранее мэр столицы также сообщил, что в новом учебном году сервисы «Московской электронной школы» заработают в 128 школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).