В Музее Победы откроется патриотическая фотовыставка

1 сентября в Музее Победы откроется фотовыставка «Специальная военная операция» из цикла «Есть такая профессия — Родину защищать!». Во временной экспозиции представят около 50 уникальных фотографий, запечатлевших быт и службу российских солдат в зоне СВО.

© Вечерняя Москва

— Каждый снимок — это не просто изображение, а правдивый рассказ о специальной военной операции, вошедшей в современную историю Отечества, — отметили организаторы.

Временная экспозиция будет работать в Музее Победы по 30 сентября 2025 года.

В преддверии годовщины окончания Второй мировой войны на вечное хранение в Музей Победы передали свыше 250 историй о героях войны. Биографии были собраны Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии» и теперь пополнили архив Всенародного исторического проекта «Лица Победы».