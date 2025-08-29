Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер МАХ

С 1 сентября все школьные родительские чаты в Москве перейдут на национальный мессенджер MAX. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, слова которой приводит ТАСС.

Как объяснила вице-мэр, решение было принято, поскольку начал действовать соответствующий федеральный закон.

С 1 сентября MAX будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. В частности, он заменит "VK Мессенджер". Ожидается, что MAX станет основой для многофункционального сервиса безопасного общения и цифровых услуг.

Комментируя нововведение, в Госдуме заверили, что смартфоны и планшеты, продающиеся в России, не будут вскрывать для установки мессенджера или других обязательных программ. Они интегрируются при прошивке и заводской подготовке.

Депутаты добавили, что никаких неудобств для покупателей не будет – клиент будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке.