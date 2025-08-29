Подготовка документов для ввода городских объектов усовершенствована в Москве

В Москве оптимизировали процедуру ввода в эксплуатацию городских объектов, построенных в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

«Социально значимые объекты, построенные за бюджетные средства, играют важную роль в развитии Москвы. Их оперативный ввод в эксплуатацию способствует улучшению городской среды и повышению качества жизни москвичей. Для того чтобы открыть новый объект, необходимо пройти многоэтапный процесс учетно-регистрационных действий, в котором задействованы различные органы власти. Для его оптимизации создана специальная межведомственная рабочая группа, которая будет координировать вопросы оформления новых зданий для социально значимых учреждений перед их непосредственным запуском», – сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, чьи слова приводятся в тексте.

Так, рабочая группа под председательством Соловьевой и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова позволит систематизировать взаимодействие органов исполнительной власти и координировать деятельность застройщиков, технических заказчиков и подрядных организаций для четкого соблюдения установленных сроков ввода в эксплуатацию каждого объекта.

«Благодаря работе, проделанной столичным управлением Росреестра при взаимодействии с правительством Москвы и Градостроительным комплексом, обеспечен полный цикл учетно-регистрационных действий важнейших объектов нашего города. Все вопросы в рамках рабочей группы рассматриваются управлением в оперативном порядке, по отдельным действиям разработаны особые алгоритмы. Учитывая постоянные законодательные инициативы Росреестра и сокращение сроков проведения учетно-регистрационных действий, перед нами стоит задача по развитию и оптимизации нашего взаимодействия со структурами Градостроительного комплекса», – отметил Майданов.

Чтобы новые объекты недвижимости без задержек ставились на государственный кадастровый учет, департамент городского имущества проводит анализ технических планов и строительной документации. Запланировано еженедельное проведение заседаний расширенной коллегии межведомственной рабочей группы, а текущая работа будет координироваться в режиме реального времени на постоянной основе.

«Совместная работа департамента городского имущества и столичного управления Росреестра позволяет сократить сроки рассмотрения Мосгосстройнадзором документов, необходимых для ввода в эксплуатацию бюджетных объектов. Это напрямую влияет на сокращение инвестиционно-строительного цикла», – цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

В состав рабочей группы вошли также представители комитета государственного строительного надзора Москвы, департамента гражданского строительства, департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, ГБУ «МосгорБТИ», ГБУ «Мосгоргеотрест», филиала ППК «Роскадастр» по Москве.