Более 300 турникетов МЦК подключат к оплате по биометрии в сентябре

Сервис уже работает на всех станциях метро, МЦК, в аэроэкспрессах, на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях МЦД.

© пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В сентябре 2025 года оплату с помощью распознавания лица можно будет использовать более чем на 300 турникетах Московского центрального кольца (МЦК). Сейчас этот сервис работает только на двух-трех турникетах на каждой из 31 станции МЦК.

«Число пользователей биометрии превысило 500 тысяч человек, и их количество постоянно растет. Поэтому мы расширяем самый современный способ оплаты проезда по поручению Сергея Собянина. До конца 2025 года подключим к биометрии все турникеты московского метро, а до конца следующего планируем внедрить оплату по распознаванию лица на всех станциях Московских центральных диаметров», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для масштабирования работы биометрии и поддержания высокой скорости прохода в вестибюлях станций устанавливают дополнительное оборудование российского производства. Сейчас сервис уже работает на всех станциях метро, МЦК, в аэроэкспрессах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях Московских центральных диаметров.

Оплата таким способом имеет множество преимуществ. Так, пассажирам не нужно пользоваться картами, телефонами или наличными: достаточно одного взгляда в камеру. Створки турникетов открываются примерно за одну секунду. Проезд по биометрии также является самым выгодным в городском транспорте: стоимость одной поездки составляет 63 рубля.

Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей надежно зашифрованы. Сервис российской разработки принадлежит Правительству Москвы, а серверы расположены исключительно на территории России, что защищает систему от внешнего вмешательства и отключения ее из-за рубежа.

Москва — лидер по внедрению передовых технологий в билетную систему транспорта. В столичном метро оплата проезда по биометрии впервые в мире заработала сразу на всех станциях. С таким удобством и в таком масштабе подобный сервис не реализован нигде за рубежом.

С момента начала работы сервиса в октябре 2021 года к биометрии подключились более 500 тысяч пользователей, которые каждый рабочий день совершают свыше 170 тысяч проходов с помощью системы распознавания лица.