Собянин: за год работы парк "Яуза" стал популярным местом отдыха москвичей

Год назад в столице завершили работу над созданием крупнейшего линейного парка "Яуза", с тех пор зеленая зона стала популярным местом для отдыха горожан, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

"Над преображением зеленой территории площадью порядка 360 гектаров парка мы трудились девять лет. Единый рекреационный маршрут вытянулся на 20 километров от Ростокинского акведука до МКАД, с выходом к "Лосиному острову", Главному Ботаническому саду РАН, парку "Сокольники" и ВДНХ", – напомнил градоначальник.

Всего в шаговой доступности от нового парка проживают свыше миллиона человек, которые получили возможность отдыхать и заниматься спортом в уникальном пространстве и рядом с домом. На зеленой территории предусмотрено свыше 40 километров прогулочных дорожек и троп.

"Для большой прогулки можно выбрать 16-километровый эколого-просветительский маршрут. В живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки размещены видовые площадки с шезлонгами, лавочками или качелями", – рассказал мэр.

Также в парке есть около 20 километров беговых дорожек и 17 километров велодорожек, свыше 100 спортплощадок с различными тренажерами, снарядами и комплексами для занятий воркаутом.

Для любителей экстрима в "Яузе" возвели скейт-парки, памп-треки, пространства для командных видов спорта, уникальный дерт-трек для катания на BMX или горных велосипедах, панда-парк общей протяженностью порядка 300 метров, а также два пирса на правом берегу реки Чермянки для сплавляющихся на байдарках и сапах.

"Для ребятни всех возрастов в парке имеется более 50 игровых площадок с лазалками, качалками, качелями и всевозможными горками, полосами препятствий, а также развивающими панелями и многим другим", – перечислил Собянин.

Владельцы домашних питомцев получили не только зоны для выгула собак, но и кинологический парк, где проходят праздники, чемпионаты, выставки, тренировки и мастер-классы.

Там, например, проходили Второй открытый чемпионат Российской кинологической федерации по преодолению полосы препятствий и Первый открытый чемпионат по выполнению команд на "Кубки Столицы", а также состоялся семейно-спортивный праздник "Хвостатые старты".

"Сегодня в рамках проекта "Лето в Москве" на площадках парка проходят бесплатные тренировки по фитнесу и баскетболу, записаться на которые можно на сайте проекта "Мойспортрайон.рф", – добавил мэр Москвы.

Также горожанам доступен экоцентр "Яуза", где можно узнать, как инновации помогают охранять окружающую среду. Экспозицию разделили на тематические зоны "Природа", "Человек", "Город", "Экотехнологии" и "Профлаборатория".

Ранее новые зоны отдыха появились в парке "Сокольники". На северном берегу водоема обновили детскую площадку и территорию для игры в пляжный волейбол, оборудовали спортивную зону с тренажерами, дополнили новыми элементами игровой комплекс "Корабль" и установили навес с удобными диванами для комфортного отдыха.