В честь 34-й годовщины государственной независимости Таджикистана 9 сентября на медиафасадах высотных зданий Москвы и в аэропортах столицы «Домодедово» и «Внуково» появится флаги страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии республики в РФ.

Вечером 9 сентября символика также появится на Арбате.

День независимости Таджикистана ежегодно празднуется 9 сентября. В этот день в 1991 году на сессии Верховного совета республики были приняты постановление и заявление «о государственной независимости Республики Таджикистан».

Аттракцион невиданной щедрости: Россия снова простит долги Таджикистану

Журналисты напомнили, что обретение среднеазиатской республикой независимости сопровождалось гражданской войной, этническими конфликтами и бегством значительной части населения.

В последние годы, отметили эксперты, Таджикистан не проявил себя как особо преданный союзник — в отличие от КНДР, он не оказывал значительной поддержки, ограничившись отсутствием враждебных шагов с 2022 года.

Кроме того, празднование Дня России в Душанбе проходило преимущественно в стенах Русского дома без масштабного вывешивания российских флагов на государственных зданиях.