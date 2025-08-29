Известные музыканты выступят бесплатно в Москве под Малевича

В московском парке "Малевич" пройдет фестиваль современного искусства "Малевич", в рамках которого 30 и 31 августа пройдут бесплатные концерты. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе мероприятия. 30 августа на музыкальной сцене "Квадрат звука" выступят Элли на маковом поле, тима ищет свет, Глеб Андрианов и оркестр Cinematica, а также DJ Таня Андрианова, а на следующий день москвичей и гостей столицы порадуют своим творчеством: Zventa Sventana, Никола Мельников и Octo Ensemble, джаз-бэнд Dizzy Dutch Duck и DJ Timur Omar. Каждое выступление музыкантов, обещают создатели, будет напоминать мультимедийное шоу, поскольку визуальные проекции на основе композиций Малевича будут взаимодействовать с музыкантами и светом. "Фестиваль "Малевич" задуман как пространство встречи современности и наследия русского авангарда. В программе также - открытие арт-объекта Николая Полисского "Супрематический лес", лекции и дискуссии об авангарде, читки и перформансы в программе "Ноль форм, ноль чувств", детская образовательная программа "Будь как Казимир" и выставка "Символы Подмосковья", - сказано в пресс-релизе. Все мероприятия фестиваля бесплатны для посещения. Необходима предварительная регистрация на отдельные образовательные программы и мероприятия.