Расписание поездов МЦД-3 изменится в ночь на 31 августа

Поезда будут курсировать по измененному расписанию на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в ночь с 30 на 31 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В ночь с 30 на 31 августа после 23:30 до 7:30 поезда МЦД-3 будут следовать с увеличенными интервалами, на станции «Зеленоград-Крюково» изменятся пути отправления поездов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на Ленинградском направлении интервалы движения поездов частично увеличатся до 20–40 минут, а часть поездов проследует от/до станций «Химки» и «Сходня». Кроме того, на станции «Зеленоград-Крюково» могут быть изменены пути отправления поездов. При этом на Казанском направлении в течение дня возможно увеличение интервалов движения до 15–20 минут.

Как отмечается, поезда, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратном направлении, сократят режим работы: последний поезд на диаметр со станции «Зеленограда-Крюково» отправится в 23:22, со станции «Ипподром» – в 23:12.

В пресс-службе добавили, что изменения связаны с модернизацией путевой инфраструктуры на станции «Зеленаград-Крюково».